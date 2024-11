Personal flagra aluna dançando no meio do treino e diverte internautas

Uma aluna proporcionou risadas nas redes sociais nos últimos em mais um dia de treino na academia. Provando que nem só de exercícios se vive, ela aproveitou um "vacilo" do personal trainer para dançar no meio do treino.

O vídeo conquistou imediatamente os internautas, que deixaram vários comentários e elogios para a performance da aluna animada. No registro que já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações, a senhora aproveita enquanto seu personal fica de costas ajudando outro aluno e começa a dançar de forma descontraída ao som da música ambiente.

Assim que percebe o instrutor voltando, a dançarina rapidamente interrompe sua performance e retoma a postura de treino. Mesmo tentando não ser descoberta, a aluna é pega no flagra pelo professor e viraliza. Veja: