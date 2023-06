Pedinte esfaqueia mulher após ela se negar a dar dinheiro a ele; vídeo

Uma mulher foi atacada a golpes de faca por uma pessoa em situação de rua dentro de um supermercado localizado no Distrito Federal, no último domingo (25). Segundo o depoimento da vítima, o motivo seria ela ter dado uma nota de R$ 5 a outra pessoa em situação de de rua que estava do lado de fora do estabelecimento e não ter dado nada a ele, que também estava pedindo no local.

Nas imagens das câmeras de segurança do supermercado, é possível observar o momento em que o homem entra no local seguindo a vítima, pega uma faca em uma prateleira e observa a movimentação. Em seguida, ele retira a faca da embalagem e aguarda o fluxo diminuir.

O criminoso desferiu diversos golpes na jovem de 31 anos, que foi atingida no braço, antebraço, cabeça e rosto. Ela foi socorrida e levada ao hospital mais próximo e precisou passar por cirurgia. O quadro de saúde é considerado estável.

O homem fugiu do local mostrando frieza e calma, deixando a jovem ensanguentada no chão. Uma outra mulher também ficou ferida durante o crime, mas sem gravidade.

Uma policial militar que estava de folga conseguiu mobilizar o homem até a chegada das viaturas. Identificado como Ezequiel, o criminoso teve a prisão preventiva decretada na segunda-feira (26).

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)