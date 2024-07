Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio no MS

O peão de boiadeiro Fabiano Pinheiro Rocha faleceu após ser pisoteado por um touro durante um rodeio na cidade de Fátima do Sul (MS), distante cerca de 248 km da capital do estado.

As imagens do acidente, transmitidas pela internet, registraram o momento em que o animal consegue derrubar e pisoteia o homem. Fabiano ainda conseguiu permanecer por cerca de 14 segundos sobre o touro, até cair deitado na arena. Nesse momento, o animal atinge o peão com as duas patas traseiras.

Mesmo após ser atingido, Fabiano conseguiu se levantar e escalou as grades da área do rodeio. Momentos depois, ele precisou de assistência médica, porém, mesmo atendido, não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu durante a Fatima Fest, em Fátima do Sul (MS), na noite da última segunda-feira (8/7). O peão residia na cidade de Junqueirópolis, localizada no interior do estado de São Paulo.