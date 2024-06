Peão é arremessado e pisoteado por touro em MG

Um peão desmaiou após ser arremessado pelo touro durante montaria no rodeio da Fenamilho 2024, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). Nas imagens registradas no domingo (02/06), é possível ver o momento em que o homem é lançado para o alto e o touro o atinge na cabeça.

Ele caiu no chão já desmaiado e foi pisoteado pelo animal. Salva-vidas que estavam no local tentaram conter o animal e salvar o peão.

Segundo a assessoria do sindicato rural, o homem passa bem e está em casa sem nenhum ferimento