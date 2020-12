PC Siqueira diz que sobrevive com doações dos fãs após investigações por pedofilia e pede ajuda

PC Siqueira revelou estar passando por dificuldades financeiras e sobrevivendo de doações dos fãs. Ele é investigado por pedofilia após ter uma troca de mensagens vazadas na internet em junho deste ano.

Reprodução Instagram

Em seu perfil do Instagram, o youtuber divulgou um link para quem quisesse contribuir financeiramente. "Para quem puder contribuir na causa da minha existência. Estou pagando minhas refeições e contas exclusivamente com doação de quem gosta do meu trabalho. Lives diárias e vlogs semanais", escreveu.

No início de outubro, PC teve seu canal “Mas Poxa Vida” desativado durante as investigações, mas já foi voltou ao ar. Em julho, a polícia fez buscas na casa do youtuber e o caso segue em sigilo.

Um perfil no Twitter expôs uma gravação envolvendo PC Siqueira. Nas mensagens, o youtuber de 34 anos teria falado sobre uma amiga que enviava para ele fotos de sua filha de apenas seis anos. Na época, ele negou as acusações e disse que os prints eram montagens.