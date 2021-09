Patrão é preso por dopar, estuprar e perseguir empregada doméstica

Um homem, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (1) após cometer os crimes de estupro de vulnerável, perseguição e descumprimento da medida protetiva contra a empregada doméstica que trabalhava em sua residência. O caso aconteceu no Distrito Federal. As informações são do portal Metrópoles.

No boletim de ocorrência, a vítima relatou que o acusado a dopou e praticou com ela “conjunção carnal e atos libidinosos diversos”. Após o abuso, ele passou a ameaçar a mulher e chantageá-la para ter outras relações sexuais com ela. Também disse que divulgaria fotos e filmagens feitas por ele durante no momento do estupro. Além disso, teria ameaçado matar o marido dela.

Após a mulher fazer a denúncia e receber medidas protetivas, o indivíduo teria passado a persegui-la. Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o acusado. O homem já tinha condenações criminais por crimes sexuais e cumpria pena em prisão domiciliar.