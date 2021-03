Pastor que pediu 'massacre de judeus’ é alvo da Polícia Federal

Tupirani da Hora Lores, pastor que é chefe da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (12).

Os agentes vasculharam a sede da igreja, no Santo Cristo, no Rio de Janeiro, atrás de provas sobre intolerância religiosa e incentivo à violência. Em um de seus cultos, Tupirani pediu por um "massacre" de judeus.

Tupirani da Hora abre as portas para os policiais (Divulgação / Polícia Federal do Rio de Janeiro)

A Operação Shalom estava atrás, entre outras coisas, de material sobre um culto gravado e divulgado na internet, em junho do ano passado, com alto teor de intolerância religiosa contra a comunidade judaica, afirmando que eles "deveriam ser envergonhados como foram na 2ª Guerra Mundial".

O vídeo com as barbaridades proferidas pelo pastor causou forte repercussão internacional, com repúdio de várias organizações judaicas e destaque na imprensa. A organização social Sinagoga Sem Fronteiras entrou com uma denúncia na Polícia Federal.

Tupirani já tem uma marca no currículo. Foi o primeiro condenado no Brasil por intolerância religiosa, em 2008. Em 2012, chegou a ser preso, com alguns discípulos da igreja, também por intolerância religiosa, e ainda por comportamentos homofóbicos, xenófobos e racistas.

A ação desta sexta-feira foi comandada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, pois os vídeos da igreja sempre são postados nas redes sociais.

O suspeito responderá pela prática, induzimento ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, quando cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza.