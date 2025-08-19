Capa Jornal Amazônia
Pastor é flagrado novamente com calcinha e peruca em Goiânia

Eduardo Costa foi filmado novamente no centro de Goiânia após primeiro flagrante

O Liberal

O pastor Eduardo Costa, que também é servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), foi visto novamente usando calcinha e peruca nas ruas do centro de Goiânia. O segundo flagrante ocorreu dias após o primeiro registro, que já havia viralizado nas redes sociais na semana passada. Desta vez, o religioso apareceu com uma blusa vermelha, mantendo elementos similares aos do primeiro vídeo.

No primeiro registro que circulou amplamente online, divulgado pela página Goiânia Mil Graus após ser enviado por uma seguidora, o pastor foi filmado andando próximo a um bar vestindo calcinha e usando uma peruca loira. As novas imagens mostram o religioso com visual diferente, mas preservando características semelhantes.

Em vídeo publicado na última terça-feira (18), Eduardo Costa apareceu ao lado de sua esposa, a missionária Valquíria Costa, para explicar o ocorrido. "Para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal", afirmou o pastor sobre o uso do figurino incomum.

"De forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço", declarou Eduardo. Durante sua explicação, o pastor mencionou que foi filmado por alguém que posteriormente tentou extorqui-lo.

O religioso é conhecido na região como bispo e líder religioso. Os dois incidentes aconteceram na região central de Goiânia, capital de Goiás, onde o pastor foi visto circulando com trajes que chamaram a atenção dos transeuntes.

Eduardo Costa possui um perfil no Instagram configurado como privado, com cerca de 1,6 mil seguidores. Ele é autor do livro "Poder e Milagres – Pastor" e também atua como cantor, tendo a música "Barrabás" disponível em seu canal no YouTube.

Como funcionário público, Eduardo trabalha no TJGO há 44 anos na função de analista judiciário. Em julho de 2025, ele recebeu vencimentos brutos de R$ 39 mil, que resultaram em um valor líquido de R$ 28.807,71 após os descontos. No mês anterior, seu salário ultrapassou R$ 40 mil.

Antes dos vídeos se tornarem públicos, o pastor utilizava suas redes sociais para compartilhar fotos familiares e mensagens religiosas. Em uma de suas pregações, ele expressou posicionamentos contra o adultério e a comunidade LGBTQIA+.

"Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentas, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras, NENHUMA DELAS TERÁ PARTE NO REINO DE DEUS", escreveu Eduardo Costa nas redes sociais.

Não foram divulgadas informações sobre possíveis consequências profissionais ou religiosas que o pastor possa enfrentar após os incidentes.

