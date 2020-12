Pastor é condenado por estuprar e ameaçar primo de cinco anos

O pastor de uma igreja evangélica de Saquarema, no Rio de Janeiro, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, ele abusou repetidas vezes do primo que tinha cinco anos na época, mediante violência e grave ameaça a vítima, que ficava sob sua guarda.

Ainda segundo a polícia, os crimes aconteceram entre 1992 e 1997. O pastor, que não teve a identidade revelada, foi condenado pelos abusos.