Pastor de Goiás que já reponde na Justiça por estelionato, é investigado por aplicar novos golpes

O Fantástico mostrou neste domingo (13) as histórias das vítimas do um homem que se apresenta como pastor Osório que já é réu em Goiás e foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, na última sexta-feira (11), pelo crime de estelionato. De acordo com as investigações, ele fez vítimas em vários estados. As informações são do portal G1 Nacional.

Investigado pela Justiça de São Paulo, a polícia disse que antes do pastor começar a aplicar golpes na capital paulista, ele causou um prejuízo de pelo menos R$ 15 milhões em Goiás. As vítimas, maioria de Goianésia, no centro do estado, acreditavam nas promessas dele.

De acordo com os investigadores, as pessoas são atraídas por meio de vídeos que o pastor publica na web. O investigado fala que tem dinheiro no “Tesouro Mundial” e quer repartir, mas para isso, pede ajuda financeira dos fiéis. Apesar de se apresentar como pastor, ele não é ligado a uma igreja.

Relato das vítimas

Uma vítima do Acre relatou que depositou R$ 600 na conta do pessoal do pastor Osório, atraída por uma proposta “maluca”. Por um depósito de R$ 50, receberia de volta R$ 20 quatrilhões. Já por R$ 100, um retorno de R$ 50 quatrilhões. “Tem tipo uma lavagem cerebral, fica num transe, né, jurando que vai ganhar mesmo. Você não pode falar que você vai ganhar esse dinheiro. Você investiu, mas você não pode falar”, desabafou.

Já mulher de Mato Grosso contou que chegou a brigar com o marido porque ele depositou cerca de R$ 100 mil para o pastor.

Um empresário paulista relata que o pastor oferecia um negócio de retorno inacreditável: em documento em nome dele, promete um retorno financeiro de mais R$ 2 quatrilhões. Valor que extrapola as fortunas somadas das dez pessoas mais ricas do mundo.

Depois que tentou receber a fortuna prometida, o empresário sofreu um grave acidente. Ele depositou R$ 300 mil para o pastor Osório. Depois de muita cobrança, conseguiu receber de volta R$ 90 mil e um carro importado - que capotou logo após chegar à mão do empresário.

Empresário: Eu nunca quis receber um carro, eu queria o valor em dinheiro.

Repórter: O senhor pega esse carro, sai na rodovia e o que acontece?

Empresário: De repente, eu vejo soltar o eixo da roda traseira do meu lado que voou para a outra pista. O carro capotou.

O empresário ficou seis meses sem conseguir andar: “Em alguns momentos eu achei que não resistiria aos traumas, as fraturas, as sequelas”.

Em nota, a advogada de Osório José Lopes diz que o carro capotou em razão de excesso de velocidade. O pastor não quis falar com o Fantástico. Mas, depois de ser procurado pela reportagem, divulgou vídeos na internet: “Eu nunca tive intenção de matar ninguém”.

Ele volta a prometer o pagamento aos credores, só não explica de onde virão os prometidos quatrilhões de reais.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)