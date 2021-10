VÍDEO: Passageiro sem máscara obriga piloto a retorna com avião para aeroporto

O passageiro de um vôo da Latam que havia saído de Curitiba (PR) com destino a Guarulhos (SP) se recusou a usar máscara de proteção facial dentro da aeronave na última segunda-feira (25). Diante da postura intransigente, o piloto precisou retornar para o aeroporto de onde havia acabado de decolar e expulsar o passageiro. As informações são do site Aeroin.

O registro do incidente foi feito por outro passageiro do mesmo voo e enviado ao portal Aeroin. “O comandante retornou da cabeceira da pista para desembarcar o desobediente. Ele ainda quis colocar a máscara depois que o comandante voltou com o avião mas não teve jeito e foi retirado da aeronave”, disse Luiz Maltez, que fez o vídeo.

Em nota, a Latam confirmou que o vôo LA 4788 precisou retornar ao local de pouso e decolagem para “realizar o desembarque de um passageiro em função de comportamento indisciplinado”. Após o ocorrido a aeronave seguiu normalmente o seu destino.