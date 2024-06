Parada LGBT+ de SP reúne 16 trios elétricos e shows neste domingo

São Paulo sedia neste domingo (2/5) a 28ª Parada do Orgulho LGBT+. Neste ano, o evento contará com mais de 16 trios elétricos, incluindo apresentações de Pabllo Vittar, Glória Groove e Filipe Catto, a partir das 10h, na avenida Paulista, no centro da cidade.

Pela primeira vez desde 1997, a Parada seguirá um percurso diferente. Devido às obras na Paulista, os trios elétricos desfilarão pelo lado ímpar da avenida. O público será orientado a acessar o evento pelas ruas Haddock Lobo e Bela Cintra.

Este ano, o tema é: "Basta de Negligência e Retrocesso Legislativo - Vote Consciente por direitos da população LGBT+".

Segundo os organizadores, a proposta do tema é fomentar debates sobre a importância de eleger representantes que compreendam e defendam as demandas da população LGBTQIAPN+, comprometendo-se com leis inclusivas e a diversidade.

Cerca de 1,4 mil policiais reforçarão a segurança do evento. Para evitar furtos de celulares e outros crimes, alguns agentes circularão à paisana entre a multidão, como ocorreu no Carnaval.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também elaborou um esquema especial para monitorar a festa. Na semana passada, agentes começaram a monitorar redes sociais para identificar grupos ou organizações que planejem praticar crimes.