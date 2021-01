Para defender a mãe de agressões, jovem mata o pai a facadas

Um adolescente de 13 anos foi apreendido após matar o próprio pai a facadas, na madrugada desta terça-feira (19). Ele teria tentado impedir que a mãe fosse agredida durante uma briga do casal. O crime aconteceu em Montes Claros, a 420 km de Belo Horizonte.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima, de 44 anos, teria saído de casa na noite de segunda-feira (18) e retornado na madrugada seguinte, com sinais de embriaguez e sem conseguir estacionar o carro na garagem.

Segundo a Polícia, a mulher teria pedido para o marido estacionar o veículo de forma correta, mas o homem não teria gostado. Ele então começou a ofender a companheira e depois partiu para a violência física: deu um chute na perna e um tapa no rosto da esposa.

O filho do casal presenciou as agressões e, revoltado, foi até a cozinha e pegou uma faca. Ao ver o jovem com o objeto na mão, o pai teria desafiado o adolescente a “ser mais homem” que ele. Logo depois, o homem teria dado um soco no filho, que revidou dando três facadas no pai.

O próprio adolescente acionou o Samu, mas a vítima não resistiu.

Aos policiais, a mãe do jovem afirmou que sofria agressões constantes do marido, sobretudo quando ele bebia. A informação também foi confirmada pelo adolescente, que contou ter presenciado outros casos de violência contra a mãe.

O jovem foi detido em flagrante e encaminhado a uma delegacia de polícia, junto com a faca utilizada no crime.