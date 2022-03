Pandemia da covid-19 deve ser rebaixada a endemia ainda neste mês, diz presidente Bolsonaro

O Ministério da Saúde deve rebaixar a pandemia de coronavírus para uma endemia até o final deste mês. A informação foi dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à TV Ponte Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, realizada na terça-feira (15), mas veiculada nesta quarta (16). Ele contou que tem conversado com o ministro Marcelo Queiroga (Saúde) sobre o tema. As informações são do Portal Metrópoles.

“O nosso ministro da Saúde, o Queiroga, tem se comportado muito bem nessa questão. Eu tenho conversado com ele. Ele já sinalizou, há poucos dias, que seria uma portaria dele, como define a lei, nós aqui sairmos da pandemia e entrarmos na endemia. Ou seja, isso deve acontecer até o final deste mês”, declarou o presidente.

Portaria

Para decretar endemia, é necessário revogar a portaria que trata do estado de emergência sanitária em decorrência da pandemia da Covid-19, declarada em fevereiro de 2020.

Na avaliação do presidente Jair Bolsonaro, os cuidados contra a Covid-19, como o uso de máscaras, por exemplo, “não se justificam mais”, uma vez que, segundo ele, a pandemia “chegou ao fim”.

“Realmente, não se justifica mais todos esses cuidados no tocante ao vírus, porque todo mundo vê que praticamente acabou isso daí. Você vê no próprio carnaval, nas praias, que o povo abandonou praticamente máscaras e outros cuidados. Por quê? Porque praticamente chegou ao fim”, afirmou.