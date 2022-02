Surto, epidemia, endemia e pandemia. Saiba a diferença entre esses conceitos epidemiológicos

Com a chegada da pandemia da covid-19 e o ressurgimento de diversas doenças, alguns conceitos epidemiológicos foram vastamente replicados, mas podem ser de difícil compreensão. Esses termos são fundamentais para entender a forma como determinadas doenças atingem a população e definir medidas de combate contra as enfermidades. Confira a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia:

Surto

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), um surto pode ser definido como um aumento acima do esperado de uma determinada doença em uma região. É o surgimento repentino da doença e pode ser em um bairro, escola ou cidade. O mais comum no Brasil é a dengue. A doença é considerada sazonal, isto é, uma doença que ressurge em uma estação do ano, mais comum no inverno, e se prolifera com facilidade.

Endemia

Se a média histórica de uma doença se agravar em um determinado período, pode ser definido como uma endemia. Esse termo não se relaciona com quantidade, mas sim com uma incidência constante da enfermidade naquela região. Pode ser utilizado também a dengue como exemplo. A doença ressurge em diversos estados do Brasil durante o inverno, mas se o número de doentes sobrecarregarem os sistemas de saúde, passa de um surto para endemia.

Epidemia

Quando há ocorrência de casos nas cinco regiões do país, é considerada com Epidemia. Esse conceito é utilizado quando ocorre o registro de uma doença acima do esperado e em diversos locais. Um exemplo é a doença ebola que, em 2014, atingiu vários países da África.

Pandemia

Essa palavra passou a dominar os noticiários e está presente diariamente no nosso cotidiano. Entre todos os conceitos, a pandemia é a pior. A covid-19 completou três anos e ainda atinge o mundo inteiro. Quando uma epidemia se espalha por diversos continentes e são registrados casos em várias regiões do planeta, o status da doença passa a ser uma pandemia. A síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) é considerada pandêmica e em 2009, a gripe A (ou gripe suína) se tornou uma pandemia quando foi registrar casos nos seis continentes do mundo.

