Pai que sequestrou filha é encontrado pela polícia

Homem que havia sequestrado a filha de 8 anos, na região Sul do país, foi encontrado pela polícia na noite da última quinta-feira (20), na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Pai e filha foram vistos pela última vez no dia 6 de março em Ilhota (SC), na região do Vale do Itajaí.

De acordo com informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, os dois foram encontrados por agentes da corporação dentro da comunidade da Rocinha, após denúncias sobre o desaparecimento e paradeiro da criança. A menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar e está bem.

O motivo do sequestro seria a perda da guarda da filha e um suposto abuso cometido pelo avô materno contra a criança, segundo informações de amigos e familiares. O pai declarava que, se não levasse a filha, assassinaria o avô materno.

Ainda de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Anderson passou ao menos três meses planejando o sequestro da filha. Ele também estaria promovendo alienação parental como forma de manipular a criança. Essa prática já estaria ocorrendo há meses e foi um fator determinante para a perda da guarda da criança.

Foi decretada a prisão temporária do pai pelos crimes de sequestro, cárcere privado e desobediência. O Ministério Público de Santa Catarina aprovou e a prisão foi deferida pelo Poder Judiciário no prazo de 30 dias.

(*GabrielleBorges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)