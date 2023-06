Pai idoso esfaqueia filho durante briga por lasanha

Um conflito familiar teve um desfecho violento no último domingo (25), quando um pai de 62 anos atacou seu próprio filho de 46 anos com uma faca, em meio a uma discussão sobre um pedaço de lasanha. O crime aconteceu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS).

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o desentendimento iniciou quando o autor do ataque recusou-se a oferecer um pedaço de lasanha a seu neto durante o jantar realizado na residência do agressor. O filho do agressor, incomodado com a atitude do pai em relação à criança, decidiu confrontá-lo. Infelizmente, essa confrontação acabou resultando em um único e violento golpe de faca desferido pelo pai contra o filho, conforme registrado no boletim de ocorrência.

A vítima recebeu socorro imediato de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para a Santa Casa da capital. Até o momento desta reportagem, não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

O crime foi registrado pela polícia como lesão corporal dolosa. Após prestar depoimento, o agressor foi liberado, conforme determinação da Polícia Civil. As autoridades continuam conduzindo investigações adicionais sobre o caso.