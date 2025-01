Pai esquece filhas de 6 e 10 anos em posto de gasolina e retorna 40 km para resgatá-las

Uma situação inusitada aconteceu na última segunda-feira (20), quando um pai acabou esquecendo as duas filhas, de 6 e 10 anos, em um posto de combustíveis na BR-259, em Baixo Gandu, no Espírito Santo. Segundo informações, o responsável das crianças seguiu viagem sem perceber que elas, que haviam ido ao banheiro, não retornaram ao carro.



O pai notou a ausência das filhas somente ao chegar na cidade vizinha de Colatina, localizada a cerca de 40 quilômetros de distância do posto, e voltou rapidamente para buscá-las. A Polícia Civil está investigando o caso, mas os nomes dos envolvidos não serão divulgados para proteger a identidade das crianças, conforme estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

VEJA MAIS

A filha mais velha, ao perceber que o pai havia partido, abordou a frentista do posto para perguntar se ela tinha visto um homem e um carro que correspondessem à descrição do pai e do veículo. Ela não informou que estava perdida.

Após a frentista confirmar que o homem descrito havia deixado o local, a menina pediu emprestado o telefone da funcionária e acionou a Polícia Militar (190). Quando os policiais chegaram, as meninas foram levadas ao Conselho Tutelar de Baixo Guandu.

O que aconteceu?

As crianças estavam passando férias escolares com o pai, que reside em Minas Gerais, e retornavam para a Bahia, onde moram com a mãe. Na noite do incidente, por volta das 20h30, enquanto o carro era abastecido, as meninas foram ao banheiro. Ao voltarem, perceberam que o pai já havia partido.

Quando se deram conta de que haviam sido esquecidas, a caçula começou a chorar e foi confortada pela irmã mais velha. Além de acalmá-la, a menina de 10 anos procurou informações com a frentista e pediu ajuda para contatar a polícia.

De acordo com os relatos da Polícia Militar, as meninas informaram que viram o carro do pai saindo em direção à rodovia federal e que já havia se passado cerca de uma hora desde sua partida. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as medidas necessárias.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Baixo Guandu, Gleiciane Firme, elogiou as meninas por estarem bem orientadas sobre como agir em emergências. A mãe delas também comentou sobre a ligação recebida da polícia enquanto estava na Bahia: “Fiquei desesperada, mas tentei manter a calma para localizar o pai”, disse ela.

Versão do pai

Conforme a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Baixo Guandu, o pai localizou as meninas através da Polícia Militar. “Quando ele chegou ao conselho, era visível o desespero e a preocupação que sentia pelas filhas. Ouvimos sua versão dos fatos, ligamos para a mãe e perguntamos se poderíamos liberar as crianças para continuarem a viagem com ele, o que foi autorizado”, relatou Gleiciane.

A prefeitura informou que o pai agiu rapidamente ao retornar a Baixo Guandu para buscar as meninas e procurou a Polícia Militar, que já havia informado que as crianças estavam sob os cuidados do Conselho Tutelar. “Todos os procedimentos necessários para esclarecer os fatos foram devidamente realizados. O pai explicou que as crianças estavam passando férias sob sua guarda e que a viagem tinha como destino a casa da mãe, na Bahia”, detalhou a nota.

A gestão também entrou em contato com a mãe das meninas, que expressou extrema preocupação, mas ressaltou que o pai é conhecido por ser uma pessoa responsável. Ela monitorou a situação para garantir que as crianças retornassem em segurança ao lar materno. Após os esclarecimentos necessários, tanto as crianças quanto o pai foram liberados para seguir viagem.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)