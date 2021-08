Pai espanca filho de 8 anos e diz que é para educá-lo ‘a reagir e vencer na vida’

Um homem, de 31 anos, postou em suas redes sociais uma gravação onde aparece espancando o filho de oito anos de idade. Ao ser questionado sobre as agressões, ele disse que faz isso com a criança para ensiná-la a "reagir, vencer na vida". O homem foi chamado para prestar esclarecimentos na polícia, mas ainda não se apresentou. As informações são do Metrópoles.

As imagens foram feitas pelo próprio pai da criança no momento em que as agressões aconteceram. Além da violência física, ele agride verbalmente o filho e chega a dizer “toma dor, dor, dor” repetidamente. Ao final da gravação, o menino reage com gritos e, chorando, revida os socos.

Durante uma entrevista, o homem disse que “quer provocar a ira do menino e a revolta positiva a partir das dores para que ele queira reagir, vencer na vida.” A mãe da criança, que não vive mais com o homem, disse que também foi agredida por ele no mesmo dia das imagens.

Ela registrou uma ocorrência por violência doméstica, agressão e lesão corporal. A Polícia Civil também investiga o caso de agressão ao filho e à mulher.