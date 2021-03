Pai escalpela filho de 10 anos por não gostar de corte de cabelo

Uma criança de 10 anos precisou de uma cirurgia na cabeça depois que teve o couro cabeludo cortado com uma faca. O crime foi praticado pelo próprio pai, que não teria gostado do corte de cabelo do filho. O homem de 33 anos foi preso em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), na terça-feira (9).

O escalpamento ocorreu pelo pai, que chamou o corte de cabelo da criança de “homossexual”. A Polícia Civil de Goiás informou que o homem chegou bêbado em sua casa e, além de cortar o couro cabeludo da criança, ainda ameaçou a esposa. Aos prantos, o menino foi levado para um hospital da cidade, onde passou por uma cirurgia reparadora na cabeça.

Ele recebeu 15 pontos. De acordo com a delegacia da cidade, ele passa bem, apesar de estar em choque.

Crime

De acordo com o delegado Thiago César de Oliveira Silva, responsável pela investigação, o pai foi ouvido e alegou ter chegado bêbado à sua casa. Em depoimento, o homem confirmou, ainda, que cortou o cabelo do menino com uma faca.

“Mas ele [o pai] cortou o couro cabeludo do garoto, como espécie de punição contra o menino”, afirmou o delegado. Silva disse, ainda, que o homem foi preso pela Polícia Militar por desacato e resistência à prisão, por ter xingado e tentado agredir os policiais. Houve pedido de prisão preventiva, sem prazo determinado até que a Justiça julgue o caso.

Segundo a Polícia Civil, o pai pode ser indiciado por tortura ou lesão gravíssima contra a criança, a depender dos laudos dos exames do Instituto Médico Legal (IML).