Pai é proibido pela justiça de visitar filha de um ano por não estar vacinado

A justiça proibiu um homem de visitar a filha de um ano pois ele não quer se vacinar. Os pais compartilham a guarda da menina, no entanto, a justiça suspendeu o direito de ver a criança pois o pai chegou a contrair a doença e transmitir para ela. Ele retomou as visitas após estar recuperado, mas não manteve os cuidados para o enfrentamento da pandemia e ainda afirmou que não iria se vacinar. As informações são do Época negócios. As informações são do G1.

Para preservar a menina, a mãe da criança, que está vacinada com a primeira dose do imunizante, procurou a Defensoria para solicitar a suspensão das visitas. A defensora pública aceitou o pedido, pois "não poderia deixar de buscar a tutela judicial para proteger a criança, diante da negligência do genitor para com a saúde da própria filha".

A suspensão temporária da visitação está em vigor e o juiz afirmou que os pais devem tomar todas as medidas necessárias para proteção dos infantes, que neste momento não estão sendo imunizados. Também garantiu que a suspensão terminará quando for comprovado que o pai da criança está vacinado.