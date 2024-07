Pai da vice Kamala morou no Brasil e até deu aulas em universidade federal

O pai da vice-presidente dos Estados Unidos e pré-cadidata pelo partido Democrata, Kamala Harris, morou em Brasília (DF), nos anos 1990. Donald J. Harris era um economista de origem jamaicana e veio a Brasília em duas temporadas para apresentar seminários para professores e alunos de pós-graduação da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília (UnB). Ele chegou a frequentar um bar com estudantes na Asa Norte.

De acordo com pessoas que conviveram como ele, no Brasil, Donald Harris tinha 60 anos quando passou duas temporadas na capital brasileira. Ele era considerado um homem extremamente culto e com um “sorriso fácil”.

“Ele tinha uma conversa muito gostosa, era sorridente e simpático. Assisti a dois seminários apresentados por ele e estivemos juntos em um grupo com alunos quando ele queria experimentar uma buchada ali perto da universidade”, lembra a professora Maria Lourdes Rollemberg Mollo ao jornal O Tempo.

Donald veio pela primeira vez ao Brasil, em maio de 1999, direto para Brasília para participar do Colóquio Internacional sobre Economia Dinâmica e Política Econômica, na Faculdade de Economia da UnB, onde apresentou o artigo “A controvérsia do Capital”.

Ele foi considerado professor emérito da UnB e se tornou amigo próximo de Joanílio Teixeira, chefe do departamento de economia da Universidade de Brasília há época, chegando, inclusive, a dividir casa com Joanílio.

“Durante a passagem dele por Brasília, Harris ficou algum tempo hospedado em minha residência. Ele também foi quem me levou para Palo-Alto, Stanford University, como pesquisador do programa de post-doctor”, contou Joanílio.