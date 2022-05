‘Pai bater na filha é crime?’, diz criança à professora após levar chinelada como repreensão

A confissão de uma criança de 10 anos que contou à professora ter sido alvo de chineladas do pai virou caso policial. Após o relato ocorrido no ambiente escolar, a Polícia Militar foi acionada para seguir até a intituição de ensino, localizada em uma escola do bairro Liberdade, na Região da Pampulha (BH), na quinta-feira (5). Inocente, a menina teria perguntado "se um pai bater na filha é crime?".

Na versão dada pela garotinha, a surra teria vindo após não conseguir “passar o caderno a limpo”. As chineladas machucaram as pernas da criança. A avó paterna da aluna foi chamada na escola, mas negou ter visto as agressões, justificando que estava em outro quarto.

Entretanto, a avó da vítima confessou ter ouvido o choro da neta e disse ter ido até o cômodo. A mulher narra que, ao encontrar o filho nervoso, preferiu deixar a conversa para o dia seguinte. O pai da criança não foi encontrado para prestar esclarecimento à polícia.

Acompanhada da avó paterna, a menininha foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde foi atendida e passou por uma assistente social. A Polícia Civil instaurou um inquérito e vai seguir investigando o caso.

