Pagamento do benefício do PIS/Pasep pode chegar até R$ 1.200, saiba quem tem direito

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep, liberado este mês de janeiro após ser adiado em 2021, pode chegar até R$ 1.200. O benefício é para o trabalhador que exerceu qualquer atividade remunerada no ano passado por mais de 30 dias, com carteira assinada, e recebia mensalmente até dois salários mínimos – R$ 2.200.

Também é necessário, para ser beneficiado como abono, estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Vale ressaltar que o Programa de Integração Social (PIS) é voltado aos trabalhadores de empresas privadas – abono pago na Caixa Econômica e casas lotéricas; e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é voltado aos servidores públicos – pago pelo Banco do Brasil.

Quem não tiver conta nestes bancos pode sacar o benefício em qualquer caixa eletrônico com o cartão cidadão e a senha para saque. Sem o cartão é possível receber em qualquer agência da Caixa Econômica, desde que apresente com documento de identificação com foto, CPF e Carteira de Trabalho.

Para tirar dúvidas, há disponível o atendimento da Caixa no número 0800 726 0207; já o atendimento do Banco do Brasil é no número 0900 729 0001, pelo site. Ambos bancos possuem também atendimento pelo site e app (Android ou IOS).

Há a possibilidade de o governo dobrar o valor do PIS/PASEP para pagar retroativo ao adiamento deste ano, o que ainda precisa ser confirmado.

Confira os valores abaixo:

1 mês de trabalho: R$ 100;

2 meses de trabaho: R$ 200;

3 meses de trabalho: R$ 300;

4 meses de trabalho: R$ 400;

5 meses de trabalho: R$ 500;

6 meses de trabalho: R$ 600;

7 meses de trabalho: R$ 700;

8 meses de trabalho: R$ 800;

9 meses de trabalho: R$ 900;

10 meses de trabalho: R$ 1000;

11 meses de trabalho: R$ 1.100;

12 meses de trabalho: R$ 1.200.