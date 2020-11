Padre é linchado após causar morte de motociclista

Um padre foi preso suspeito de ter causado a morte de uma pessoa na BR-104, durante um grave acidente em Esperança, na Paraíba.

De acordo com as apurações do site O Globo, o pároco José Assis Pereira estava dirigindo um carro quando invadiu a pista contrária e bateu violentamente em uma motocicleta. O condutor veio a óbito ao ser arremessado na pista. Outra pessoa ficou ferida e precisou passar por cirurgia.

A Polícia Federal informou que o padre apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Civil de Campina Grande, porque na Delegacia de Esperança o homem foi linchado pela população.