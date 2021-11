Padre é assaltado e diz que rezou pelos bandidos

Ivo Amorim, pároco da Comunidade São Jorge, em Cariacica (ES), e vigário-geral da arquidiocese, foi assaltado à mão armada na manhã de sábado (13), quando saía de uma reunião. Os criminosos chegaram em um carro preto, anunciaram o assalto e levaram tudo do padre: carro, vestimentas litúrgicas e documentos. Amorim afirmou que rezou pelos bandidos.

"Eles vieram muito rápido, pareciam bem profissionais. Levaram meus paramentos litúrgicos, documentos pessoais, cartões, túnica e até o carro da paróquia. A experiência foi muito ruim, em plena luz do sol, depois de sair de uma ótima reunião. Foi um trauma, mas eu rezei por eles depois", contou.

"Eles deram ordem de entrega da chave do carro. Só consegui dizer duas vezes que sou padre e precisava dos meus materiais. Não adiantou, desceram do carro, apontaram o revólver. Eu estava em pé e fiquei imobilizado, em estado de choque, perdi a noção de tudo. Pegaram a chave e foram saindo. A gente não espera isso, mas sabe que vivemos em uma sociedade em que isso se tornou possível, com muita violência e insegurança"

Ivo Amorim também disse que os homens, apesar de nervosos, pareciam bem habilidosos, profissionais. “Meu sentimento é sim de tristeza e indignação e muitos, ao saberem do que passei, vieram me relatar situações semelhantes", relatou.

Em relato à polícia, o padre conta que não conseguia nem lembrar nem da cor do carro dos bandidos, tamanho o trauma, que o paralisou. "Me senti em um vazio, muito impotente. Mas precisamos refletir sobre a importância de estarmos sempre prontos para vivermos esses momentos indesejados. Que tenhamos tranquilidade, e que ajamos com renúncia, para não nos apegar a nada material - nós vivemos sem isso. Devemos nos apegar somente à vida, deixando Deus conduzir tudo. Deus me envolveu em todos os momentos", finalizou.