Padrasto é preso após ter sido achado fotos íntimas de enteada em seu celular

Um homem de 25 anos foi preso na madrugada da última terça-feira (15), suspeito de ter abusado sexualmente da enteada de apenas 8 anos de idade. O caso ocorreu no bairro Moreninhas II, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A esposa do acusado estava olhando o celular dele quando se deparou com três fotos da sua filha de calcinha, com a mão do agressor sob o corpo da criança. Ela acionou os policiais, fez o boletim de ocorrência e a prisão dele foi efetuada.

Em sua defesa, o homem que é padrasto da criança disse, à polícia, que na noite de domingo (13), ele bebeu vinho e depois resolveu tirar as fotos da menininha, mas que já as tinha apagado.

No entanto, a mãe da criança tirou fotos do celular do companheiro com o seu próprio aparelho eletrônico e apresentou à polícia.

A criança disse que, em outras ocasiões, tinha sido estuprada pelo homem com toques íntimos.