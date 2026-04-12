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Paciente perde parte da nádega após permanecer na mesma posição por muito tempo

Família aponta negligência após homem ficar muito tempo na mesma posição durante internação

Hannah Franco
fonte

Paciente passa por amputação após dias internado em hospital. (Arquivo Pessoal)

Um homem de 62 anos teve parte da nádega amputada após apresentar complicações durante um período de internação hospitalar no Distrito Federal. Segundo a família, o problema teria sido agravado pelo fato de ele ter permanecido por muito tempo na mesma posição.

O paciente é o autônomo José Marques Barbosa. De acordo com relatos de familiares, ele sofreu lesões enquanto estava internado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em janeiro de 2026.

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O filho de José Marques afirma que o estado de saúde do pai é grave e aponta perda significativa de peso durante a internação. Segundo ele, o paciente pesava cerca de 65 quilos e atualmente está com menos de 55 quilos.

A família acredita que houve falhas no atendimento médico ao longo do período em que ele esteve hospitalizado, o que teria contribuído para o agravamento do quadro.

Transferências após intervenção do MP

Após intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS), onde passou pelo procedimento de amputação da nádega direita.

Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Samambaia (HRSam), onde permanece internado, sem previsão de alta.

José Marques havia sido internado em estado grave no dia 20 de janeiro de 2026, após ser atropelado por uma motocicleta. O diagnóstico inicial indicava traumatismo craniano.

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