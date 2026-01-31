Capa Jornal Amazônia
Paciente morre durante transferência após incêndio no Hospital das Clínicas em SP

O hospital informou que o paciente, que não teve o nome divulgado, já apresentava quadro "extremamente crítico" mesmo antes do incêndio

Estadão Conteúdo

Um paciente morreu enquanto era transferido do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) durante o incêndio que atingiu o Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital, na sexta-feira, 30. A informação foi divulgada pela instituição neste sábado, 31.

O hospital informou que o paciente, que não teve o nome divulgado, já apresentava quadro "extremamente crítico" mesmo antes do incêndio.

Devido ao fogo, o prédio ficou sem energia elétrica, levando à transferência de pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) e com dependência de aparelhos para respirar.

A vítima apresentou instabilidade durante o trajeto. Ele chegou a receber atendimento imediato, mas faleceu.

"O Instituto do Câncer lamenta profundamente o ocorrido e informa que acolheu a família do paciente, prestando todo apoio e solidariedade neste momento", informou por nota.

O Hospital das Clínicas da USP abriu uma apuração sobre o episódio. Também determinou o reforço de protocolos de segurança e assistência.

A instituição ainda instalou um novo gerador de eletricidade "para ampliar a segurança e o abastecimento de energia".

O incêndio

O fogo atingiu o subsolo compartilhado entre o Instituto do Câncer e o Instituto do Coração (InCor), na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, enquanto a Enel realizava um serviço na via.

Durante o procedimento da concessionária, o gerador do Icesp apresentou falha e entrou em combustão.

A concessionária de energia informou, em nota, que o incêndio ocorreu no gerador que pertence ao hospital "enquanto a rede elétrica da distribuidora estava desligada para a realização de um serviço de emergência na região".

O Hospital das Clínicas informou que o fogo foi prontamente contido pelo Corpo de Bombeiros, mas a fumaça alcançou o Icesp, o InCor e outros prédios do complexo.

"As equipes assistenciais e de apoio atuaram de forma imediata para orientar pacientes, familiares e colaboradores nas áreas com maior exposição à fumaça", afirmou a instituição. Neste primeiro momento, continua, não houve registro de feridos.

O incêndio no gerador durante o desligamento da energia da rua pela Enel, para realizar serviço de manutenção, deixou o prédio do Icesp no escuro. Isso ocasionou a transferência dos pacientes da UTI - momento em que um deles morreu.

Ao todo, oito pacientes foram transferidos - cinco para o InCor e três para o Instituto Central.

O Corpo de Bombeiros informou que deslocou oito viaturas e 24 homens para atuar no combate às chamas.

Devido à inalação da fumaça, dez pessoas precisaram de atendimento médico. Por precaução, sete permaneceram em observação no hospital e receberam alta neste sábado.

A Enel disponibilizou dois geradores e uma equipe que ficou à disposição da unidade de saúde na sexta.

A Polícia Civil investiga as causas do incêndio, mas afirma que a morte não teve relação direta com a ocorrência.

