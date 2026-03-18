Aluna sofre racismo na escola e irmã é agredida com soco por tentar defender a vítima
Após o incidente, cartazes foram fixados nos portões da escola em protesto contra o racismo
Uma estudante de 11 anos da Escola Municipal Forte dos Reis Magos, localizada na Zona Leste de São Paulo, foi vítima de racismo ao ser chamada de “macaca” por um colega de classe.
Ao tentar defender a irmã, uma adolescente foi até o aluno para cobrar explicações e acabou levando um soco na boca. O episódio aconteceu no último dia 11.
Após o incidente, cartazes foram fixados nos portões da escola em protesto contra o racismo. As mensagens foram feitas pelas irmãs e por colegas das estudantes que, segundo familiares, também teriam sofrido agressões e ameaças dentro da escola.
A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as famílias estão recebendo acompanhamento de psicólogos e psicopedagogos. Em nota, o órgão destacou que está à disposição das autoridades policiais para auxiliar nas investigações.
O aluno responsável pelas agressões foi transferido para a rede estadual de ensino a pedido da família, segundo a SME. O caso está sendo investigado pelo 55º Distrito Policial, em Parque São Rafael, como ato infracional análogo a lesão corporal, preconceito de raça e cor, e ameaça.
Por se tratar de um menor de idade, a responsabilidade legal recai sobre os pais do estudante.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)
