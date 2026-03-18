Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Aluna sofre racismo na escola e irmã é agredida com soco por tentar defender a vítima

Após o incidente, cartazes foram fixados nos portões da escola em protesto contra o racismo

Gabrielle Borges
fonte

O aluno responsável pelas agressões foi transferido para a rede estadual de ensino a pedido da família. (Reprodução)

Uma estudante de 11 anos da Escola Municipal Forte dos Reis Magos, localizada na Zona Leste de São Paulo, foi vítima de racismo ao ser chamada de “macaca” por um colega de classe.

Ao tentar defender a irmã, uma adolescente foi até o aluno para cobrar explicações e acabou levando um soco na boca. O episódio aconteceu no último dia 11. 

Após o incidente, cartazes foram fixados nos portões da escola em protesto contra o racismo. As mensagens foram feitas pelas irmãs e por colegas das estudantes que, segundo familiares, também teriam sofrido agressões e ameaças dentro da escola.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as famílias estão recebendo acompanhamento de psicólogos e psicopedagogos. Em nota, o órgão destacou que está à disposição das autoridades policiais para auxiliar nas investigações.

O aluno responsável pelas agressões foi transferido para a rede estadual de ensino a pedido da família, segundo a SME. O caso está sendo investigado pelo 55º Distrito Policial, em Parque São Rafael, como ato infracional análogo a lesão corporal, preconceito de raça e cor, e ameaça.

Por se tratar de um menor de idade, a responsabilidade legal recai sobre os pais do estudante.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Racismo

menina sofre racismo em escola
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda