Paciente furta hospital e é vista por câmeras de segurança

Uma mulher foi flagrada furtando itens do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, Rio Grande do Norte. A paciente de 39 anos não teve a identidade revelada. Enquanto pegava objetos da unidade de saúde, ela segurava um soro com medicação. Confira a ação abaixo.

Em imagens registradas por câmeras de segurança, a mulher circulava pelo corredor do centro cirúrgico com roupa de paciente. Ela, então, entrou em uma sala exclusiva para funcionários e, ao sair, estava com pertences de uma funcionária do hospital.

A unidade se saúde afirmou que a paciente saiu de lá entes de receber alta e foi localizada pela Polícia Civil nessa quarta-feira, 01. O caso aconteceu na última segunda-feira, 29. A mulher vai responder por crime de furto.