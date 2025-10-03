Capa Jornal Amazônia
Paciente furta hospital e é vista por câmeras de segurança

A mulher, que não teve a identidade revelada, tem 39 anos. O caso aconteceu no Rio Grande do Norte

Lívia Ximenes
fonte

A mulher de 39 anos foi identificada pela Polícia Civil e responderá por crime de furto (Reprodução)

Uma mulher foi flagrada furtando itens do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, Rio Grande do Norte. A paciente de 39 anos não teve a identidade revelada. Enquanto pegava objetos da unidade de saúde, ela segurava um soro com medicação. Confira a ação abaixo.

Em imagens registradas por câmeras de segurança, a mulher circulava pelo corredor do centro cirúrgico com roupa de paciente. Ela, então, entrou em uma sala exclusiva para funcionários e, ao sair, estava com pertences de uma funcionária do hospital.

A unidade se saúde afirmou que a paciente saiu de lá entes de receber alta e foi localizada pela Polícia Civil nessa quarta-feira, 01. O caso aconteceu na última segunda-feira, 29. A mulher vai responder por crime de furto.

Palavras-chave

mulher furta hospital

paciente furta hospital

Furto

furto de hospital

rio grande do norte

mossoró
Brasil
.
