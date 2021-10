Outubro Rosa: pets também sofrem de câncer de mama e precisam de cuidados

O mês de outubro é usado como lembrete para a importância de prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de mama. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa campanha não contempla apenas os humanos: pets também fazem parte do grupo que precisa de cuidados sobre a doença. É importante os tutores estarem alertas e levarem seus bichinhos de estimação até o veterinário para realizar exames preventivos. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o médico veterinário Carlos Moraes, o câncer de mama é uma doença que acomete vários animais, principalmente gatas e cadelas e é um dos motivos pelos quais as fêmeas mais morrem no Brasil. Segundo os dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a doença atinge cerca de 45% das cadelas e 30% das felinas.

Algumas raças puras são mais suscetíveis ao surgimento do câncer de mama. O risco é maior, por exemplo, para Poodles, English Spaniel, Brittany Spaniel, Boxer, English Setter, Pionter, Fox Terrier, Boston Terrier e Cocker Spaniel. Já Rey Hound, Beagle e Chihuahua apresentam menor chance de acometimento.

Apesar da doença ser silenciosa, os nódulos mamários podem ser observados e apalpados pelo dono do animal. Por isso, recomenda-se fazer o toque com regularidade nas mamas do pet. Além de observar outros sinais como caroço, vermelhidão, inchaço, mamas dilatadas e com secreção e odor desagradável.

Uma vez diagnosticado, o tratamento se assemelha ao humano: retirar o tumor, realizar a biópsia deste nódulo e, em casos mais agressivos, recorrer à radioterapia, imunoterapia e quimioterapia (procedimentos que aumentam a sobrevida do paciente e evitam o retorno de tumores). Para reverter o quadro, a mastectomia (retirada das mamas) também pode ser feita no animal.

Outros cuidados

Castrar é a melhor alternativa de prevenção contra o câncer de mama em pets, pois a presença dos tumores está diretamente relacionada aos hormônios circulantes, como estrogênio e progesterona. Além de apalpar e castrar o animal, ficar de olho na balança e no cardápio também é uma forma de prevenir o surgimento da doença.

O tipo de gordura presente na alimentação pode interferir no risco de câncer de mama. Dietas ricas em ômega-3 mostraram agir preventivamente contra o aparecimento de tumores mamários, conforme estudos recentes. É necessário fazer acompanhamento médico e exames de rotina, que também previne outras doenças.