Outfit do Templo: Perfil no Instagram mostra valores de peças de luxo usadas por artistas gospel

Um perfil no Instagram viralizou ao expor a ostentação de peças de luxo usadas por figuras influentes no meio gospel, como cantores, pastores e bispos. A conta Outfit do Templo mostra os valores estimados dos itens de grifes das celebridades e tem gerado discussões na web.

A mente criativa por trás desse perfil, um homem de 31 anos, decidiu explorar o mundo da moda evangélica quando começou a notar o uso de peças de luxo por personalidades conhecidas. Em entrevista para o OGlobo, o administrador da página destacou que a intenção é apenas mostrar curiosidades e não ridicularizar ninguém.

O Outfit do Templo publica uma imagem por dia, sempre com novos itens e valores. As postagens variam desde relógios de luxo até bolsas de grife, trazendo figuras conhecida, como o pastor André Valadão, apóstolo Valdemiro Santiago, pastor Silas Malafaia e a cantora Fernanda Brum.

Nos comentários, as reações são diversas, com admiradores dos visuais, os que questionam o senso de moda e aqueles que criticam os valores das peças. Além das discussões sobre moda, muitos comentam citações de versículos bíblicos.

Confira algumas publicações do Outfit do Templo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)