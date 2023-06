Cantora gospel e marido suspeitos de aplicar golpe da pirâmide são presos novamente em BH

Isabela Cristi Gomes Barros e David Robson de Barros foram presos, de novo, na quarta-feira (7), na cidade de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O casal é suspeito de aplicar golpes em um esquema de pirâmide.

A Polícia Civil mineira informou que foi decretada a prisão preventiva do casal. Isabela já está no presídio de Vespasiano, e David foi levado para o presídio de Lagoa Santa, as duas casas penais ficam na Grande BH.

A cantora gospel e o marido cumpriam prisão domiciliar desde o ano passado. Ainda não se sabe o motivo da prisão.

VEJA MAIS

Trajetória do casal

De acordo com a polícia, Isabela Cristi Gomes Barros, que se apresenta nas redes sociais como Izabela Cristy, e o marido David Robson de Barros foram presos em 6 de maio de 2022.

Os dois respondiam por uma plataforma de investimentos no estilo pirâmide, suspeita de causar prejuízos a cerca de 300 pessoas.

Izabela Cristy sempre exibiu uma vida de luxo nas redes sociais. Ela e o marido, juntos, tinham mais de 120 mil seguidores no Instagram. Entre as fotos publicadas, a influencer aparece fazendo um tour nas Maldivas e também em um deserto em Dubai.

Ela também gostava de aparecer em carrões ou em piscinas com vista deslumbrante. Izabela exibia marcas famosas, notas fiscais extravagantes e mostrava sempre a hashtag #luxo.

Cárcere e prisão domiciliar

Após 24 dias presa na Grande BH, a cantora conseguiu a concessão de prisão domiciliar no dia 30 de maio de 2022. Ela estava usando tornozeleira eletrônica.