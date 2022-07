Operação Odoacro: PF investiga esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a Codevasf do Maranhão

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a 'Operação Odoacro', com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que promovia fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e um de prisão, nas cidades maranhenses de São Luís (capital do Estado), Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. As informações são do G1 Maranhão e CNN.

As investigações apontaram para a existência de um esquema no qual processos de licitação fraudulentos eram utilizados para desviar recursos públicos. O grupo de pessoas e empresas de fachada repetia o modus operandi do esquema observado em 2015, quando a Polícia Civil identificou uma associação criminosa para desvio de recursos públicos de um município maranhense.

De acordo com informações divulgadas pela PF, em nota, após a operação policial realizada há sete anos, o esquema criminoso não recuou, “ao contrário, acabou crescendo exponencialmente nos anos posteriores, alterando, apenas, a origem da verba desviada – que passou a ser federal”.

VEJA MAIS

As licitações de “vultosos contratos com a Codevasf” eram sempre eram vencidas por pessoas jurídicas ligadas ao grupo, informa ainda a PF. “O líder desse grupo criminoso, além de colocar as suas empresas e bens em nome de terceiros, ainda possui contas bancárias vinculadas a CPFs falsos, utilizando-se desse instrumento para perpetrar fraudes e dificultar a atuação dos órgãos de controle”, acrescentou.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados vão responder por fraude à licitação, lavagem de capitais e associação criminosa. As penas podem chegar a 16 anos de prisão.

Nome da operação

A associação criminosa estaria sendo liderada por um investigado apelidado de “Imperador”. Por isso, a operação foi denominada de "Odoacro”, em referência ao sobrenome do soldado italiano que capitaneou uma revolta que colocou fim ao Império Romano.