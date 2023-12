Operação especial bloqueia bairro para Réveillon de Copacabana

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) anunciou medidas especiais para o Réveillon em Copacabana. A partir das 19h30 do dia 31 de dezembro, o bairro será bloqueado para veículos em geral, com exceção de ônibus e táxis. O bloqueio total ocorrerá às 22h, com a proibição de entrada de ônibus e táxis no bairro, e a liberação do tráfego está prevista para as 5h do dia 1º. Recomenda-se o uso de transporte público para acesso ao bairro da zona sul carioca.

No que diz respeito à segurança, 61 torres de segurança, sob comando da Polícia Militar, serão instaladas ao longo da orla de Copacabana, juntamente com 800 grades nas ruas transversais. A identificação facial por meio de câmeras será utilizada para auxiliar a PM na identificação de foragidos da Justiça.

A revista será rigorosa, com 15 pontos de controle para evitar a entrada de objetos proibidos, como garrafas e copos de vidro, facas, estiletes e canivetes. Serão utilizados 150 detectores de metal, e câmeras de reconhecimento facial reforçarão a segurança. Um contingente de 2.946 PMs será mobilizado em Copacabana, representando um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

O secretário Municipal de Ordem Pública (Seop), Brenno Carnevale, destacou o foco na coibição da venda de bebidas em garrafas de vidro e na fiscalização do estacionamento irregular, com 1.240 agentes da Seop e da Guarda Municipal empenhados nessa operação.

Em relação à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde terá quatro postos estrategicamente localizados, com um total de 48 leitos cada, sendo oito com suporte avançado de vida, além de 30 ambulâncias.

Nova Orquestra apresentará uma trilha sonora

O Réveillon de Copacabana trará novidades, como a participação inédita da Nova Orquestra, que apresentará uma trilha sonora única durante os 12 minutos de fogos. Além disso, a Praia de Copacabana será palco do maior show de drones já visto no local, homenageando os 40 anos do Rock in Rio, com o auxílio de 400 drones que formarão imagens e transmitirão mensagens de paz e esperança para 2024.

A festividade não se limitará a Copacabana, estendendo-se para outros dez locais, incluindo Praia de Ramos, Praia do Flamengo, Penha, Parque Madureira, Praia de Sepetiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Pedra de Guaratiba, e dois palcos inéditos na Praça Mauá e em Bangu.