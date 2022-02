Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra facção de tráfico de drogas alcança o Pará

Nesta quarta-feira (9), está sendo realizada uma operação para desestruturar o braço financeiro da maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro e desarticular o esquema de compra de drogas e armas naquele estado. A ação, realizada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil do RJ, alcança também o Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, em conjunto com as polícias civis estaduais. As informações são da Agência Brasil.

Os alvos são suspeitos de participar da lavagem de dinheiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de aproximadamente R$ 76 milhões em contas bancárias e sequestro de bens de alto valor.

A operação Alba, como foi denominada, é coordenada pelo Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Sepol, por meio da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro. Também participam das ações de hoje o Departamento-Geral de Polícia Especializada, a Coordenadoria de Recursos Especiais e a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do projeto Mosaico.

Entre os alvos está Dalton Luiz Vieira Santana, conhecido como DT, um dos principais foragidos da Justiça no Portal dos Procurados. Ele apontado pelas investigações como chefe da comunidade Kelson’s e seria o líder de um esquema para camuflar a entrada do dinheiro do tráfico de drogas no sistema bancário, por meio de contas de terceiros e em quantias fracionadas.

Também é o principal suspeito da morte da sua ex-namorada, Bianca Lourenço, de 24 anos, em janeiro do ano passado, com requintes de crueldade. Ela teria sido esquartejada e os restos mortais jogados na Baía de Guanabara.