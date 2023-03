Operação da PF em 12 estados e no DF apura fraudes no Auxílio Emergencial

Na manhã desta terça-feira (7), 200 policiais federais estão cumprindo 47 mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, em endereços localizados em 12 estados da Federação e no Distrito Federal. A Operação Apateones busca a desarticulação de uma organização criminosa espalhada pelo país e voltada a fraudes ao programa Auxílio Emergencial.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em agosto de 2020, com base em informação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Policia Federal em Brasília com dados sobre 91 benefícios de Auxílio Emergencial fraudados, no valor total de R$ 54.600,00 e desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba/SP. Durante a apuração iniciada na Delegacia de Polícia Federal em Campinas, foram identificadas milhares de outras fraudes.

Parte dos envolvidos nas fraudes estavam situados nos estados de Goiás e Rondônia, conforme o rastreamento inicial das transações. Em um dos lugares identificados fica a residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba.

VEJA MAIS

No segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.

A operação desta quinta está sendo realizada nos seguintes estados:

Goiás,

Maranhão,

Mato Grosso,

Paraná,

Paraíba,

Pernambuco,

Piauí,

Rio de Janeiro,

Rio Grande do Sul,

Rondônia,

São Paulo

Tocantins

Distrito Federal.

Além das medidas de busca foram autorizados pela 9ª Vara Federal de Campinas, o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.

Os 37 envolvidos na presente operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão.