Ônibus tomba na BR e deixa quatro mortos e 30 feridos; passageiros iam fazer prova para concurso

Um acidente com um ônibus deixou ao menos quatro mortos e 30 feridos na madrugada desta sexta-feira (22) na BR-222. O veículo saiu do Maranhão e tinha como destino Fortaleza, no Ceará, mas acabou tombando na descida da serra de Tianguá (CE). As informações são do Metrópoles.

Os passageiros que estavam no veículo seguiam para a prova do concurso público da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde). No momento do acidente, eles estavam a 310 quilômetros da capital cearense. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista fugiu do local. Não há detalhes sobre o que causou o acidente.

Outro ônibus que transportava profissionais de saúde passou pelo local momentos depois do acidente e já iniciou os primeiros atendimentos às vítimas. A pista foi bloqueada e o fluxo desviado.