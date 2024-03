Ônibus de estudantes capota e cai dentro de rio em MG; 18 pessoas ficaram feridas

Nesta sexta-feira (22), um ônibus capotou na BR-116 e caiu no rio Manhuaçu, perto de São João do Manhuaçu, em Minas Gerais, deixando 18 pessoas feridas.

Segundo Tadeu Lima, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu da pista, desceu em uma ribanceira e capotou. "Esse capotamento deixou várias vítimas, a maioria com lesões leves e alguns com lesões graves", detalhou.

Pelas informações do Corpo de Bombeiros, o veículo transportava estudantes que saíram de Matipó (MG) para Divino (MG). O socorro das vítimas mobilizou ainda concessionária Ecoriominas e o Samu. Depois, os feridos foram encaminhados para unidades de saúde em Manhuaçu e Manhumirim.

Para que as vítimas saíssem do local do acidente, foi necessário montar uma operação, como informou o sargento Alcinei Dutra, dos Bombeiros. "Conseguimos, através de escadas e com cordas, transpor o rio e resgatar as vítimas que conseguiam se locomover e também as vítimas que tiveram que ser imobilizadas".