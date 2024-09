Ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico se envolve em acidente e deixa 4 feridos; veja foto

Na madrugada desta sexta-feira (6), um grave acidente envolvendo o ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico e uma carreta deixou quatro pessoas feridas na BR-040, em Caetanópolis, na região central de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 453 da rodovia, por volta das 3h15, no sentido Belo Horizonte.

O coletivo, que transportava a equipe dos artistas, colidiu lateralmente com uma carreta carregada de carvão. A batida destruiu a frente do ônibus e deixou quatro pessoas feridas, que foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram traumas leves e receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

ônibus de João Neto & Frederico após acidente. (Reprodução/Instagram)

A dupla sertaneja estava a caminho de Guarará, na Zona da Mata, onde tem um show marcado para esta sexta-feira. João Neto e Frederico não sofreram ferimentos. Nas redes sociais, o cantor Frederico tranquilizou os fãs ao compartilhar uma foto do ônibus destruído e informar que todos os integrantes da equipe já haviam sido socorridos. "O pessoal da equipe já foi socorrido e, se Deus quiser, ficará tudo bem. Obrigado pela atenção de todos", escreveu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)