Ônibus com time de futebol sofre acidente na Grande Fortaleza com 35 pessoas

Por volta das 8h, deste domingo (7), um ônibus fretado por um time de futebol saiu da pista e tombou com 35 passageiros no KM 12 da BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Ceará. Nove pessoas ficaram feridas de forma leve, conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu com o ônibus no trajeto de Fortaleza à Taíba, praia em São Gonçalo do Amarante, que fica na RMF. As pessoas feridas foram encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), referência no atendimento de traumatologia, em Fortaleza.

O Samu Ceará enviou seis ambulâncias, sendo todas Unidades de Suporte Básico (USB), com 12 profissionais de saúde. Essas unidades são enviadas quando não há casos graves entre os feridos.

O ônibus, com parte das janelas quebradas e com danos na estrutura, foi rebocado por um caminhão. O coletivo tem a indicação de também ser de uso escolar.