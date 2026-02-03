Ônibus com romeiros capota e deixa 15 mortos e vários feridos no sertão de Alagoas

Um ônibus que retornava de Juazeiro do Norte (CE), após a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, capotou na manhã desta terça-feira (3). O acidente ocorreu na AL-220, em São José da Tapera, no sertão de Alagoas, e deixou 15 mortos e vários feridos.

O veículo transportava cerca de 60 passageiros. Segundo informações divulgadas pelo governo de Alagoas, entre as vítimas fatais do capotamento estão cinco homens, sete mulheres e três crianças.

Para atender à grave ocorrência, foi mobilizada uma equipe integrada de resgate. As operações contaram com o apoio de aeronaves do Departamento Estadual de Aviação (DEA), além de equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e da Polícia Militar.

Resgate e Luto Oficial em Alagoas

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), decretou luto oficial de três dias em todo o Estado em função da tragédia. O chefe do executivo estadual afirmou que está acompanhando pessoalmente os trabalhos de resgate e toda a assistência às vítimas do acidente.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte, cidade de origem dos romeiros, também se manifestou sobre o ocorrido. Em nota, o município lamentou a notícia e expressou solidariedade às famílias e amigos das vítimas neste momento de dor e luto.

Investigação das Causas do Acidente

A Polícia Civil foi acionada e já deu início às investigações para apurar o caso. O objetivo é determinar as causas e as circunstâncias exatas que levaram ao capotamento do ônibus na rodovia alagoana.