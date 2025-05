Onda de frio pode causar neve e derrubar temperaturas em diversas regiões do país

Uma intensa massa de ar frio, com origem polar, deve provocar queda acentuada nas temperaturas em várias partes do Brasil nos próximos dias. O fenômeno pode gerar episódios de neve, inclusive em áreas onde essa ocorrência é rara, como algumas cidades situadas no alto das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, embora a probabilidade de neve seja considerada baixa, o fenômeno segue sob monitoramento. Ela explica que a onda de frio deve atingir, entre os dias 28 e 29, pontos mais elevados da Serra Gaúcha e Catarinense, conforme já se observa em situações semelhantes.

No entanto, desta vez, a previsão indica que a neve pode chegar também a áreas de menor altitude, como Gramado e Caxias do Sul, ambas localizadas na região serrana do Rio Grande do Sul. Além dessas localidades, o Sul do Paraná e o Centro-Oeste de Santa Catarina poderão enfrentar fenômenos típicos do frio intenso, como a possibilidade de chuva congelada, considerada mais provável do que a neve.

Outro aspecto importante dessa massa de ar polar é a formação de geadas. Conforme a previsão da Climatempo, a partir do dia 30 o fenômeno deve ser registrado não apenas no Sul, mas também em partes do Sudeste — incluindo o estado de São Paulo e o Sul de Minas Gerais — e no Sul de Mato Grosso do Sul.

A expectativa é de que as temperaturas desabem em praticamente todo o país. Os três estados do Sul devem registrar marcas negativas, com potencial para estabelecer os menores índices térmicos de 2025. “Todas as capitais da região Sul vão apresentar as menores temperaturas do ano”, destacou Josélia.

No Sudeste e Centro-Oeste, diversas localidades podem enfrentar temperaturas próximas ou inferiores a 10°C. Em cidades como São Paulo e Campo Grande, os termômetros podem ficar abaixo desse patamar. Já regiões como o Triângulo Mineiro, o extremo sul de Goiás e o sul de Minas Gerais devem apresentar mínimas entre 5°C e 10°C.

Por outro lado, áreas como o centro, norte e leste de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro devem perceber uma redução térmica mais moderada, com queda de temperatura considerada leve.

Impacto também na Região Norte

Embora os efeitos mais intensos sejam previstos para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a massa de ar polar também deve avançar até áreas da Região Norte. Estados como Rondônia, Acre e o sul do Amazonas podem sentir a chegada do ar frio. No entanto, conforme ressalta a Climatempo, o impacto nestas localidades será mais brando, sem registros de frio extremo, mas com possibilidade de redução das temperaturas em comparação com os padrões típicos da região amazônica.

Os especialistas seguem acompanhando a evolução do fenômeno, reforçando a necessidade de atenção às atualizações meteorológicas, especialmente para quem reside em áreas suscetíveis aos efeitos mais rigorosos desta onda de frio.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia