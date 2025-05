Clima mais frio deve permanecer em SP nesta semana

Uma frente fria alcançou o Sudeste brasileiro neste fim de semana, derrubando as temperaturas e trazendo chuva ao Estado de São Paulo. O domingo, 11, de Dia das Mães, teve clima ameno especialmente no sul do Estado. Tal cenário deve persistir ao longo desta semana, segundo a previsão da empresa de meteorologia Climatempo. Até então, a região vinha registrando sol e temperaturas acima da média para esta época do ano.

Na capital paulista, a previsão é de mínima de 15ºC e máxima de 19ºC nesta segunda-feira, 12, com céu nublado e possibilidade de garoa, especialmente à tarde e à noite.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE) indica umidade relativa do ar mínima em torno dos 75% e madrugadas mais geladas.

A sensação de frio se mantém ao longo da semana, mas sem previsão de chuva a partir desta terça, 13. O clima esquenta um pouco no fim de semana, a partir de sexta, 16, mas de maneira sutil. Os termômetros devem ficar entre 13ºC e 23ºC até quinta, 15, e entre 15ºC e 24ºC na sexta. No domingo, 18, a previsão é de 15ºC a 27ºC.

No interior do Estado, o frio é menor, mas as temperaturas ainda ficam mais baixas que o normal para cada região. Em Ribeirão Preto, a mínima é de 17ºC e a máxima de 27ºC nos próximos dias, assim como em Presidente Prudente. Em Bauru, mínima de 15ºC e máxima de 26ºC. E em Sorocaba, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.

Em todas as regiões, os termômetros sobem levemente no próximo fim de semana, sem previsão de chuva.