Obmep é mais fácil que o Enem? Entenda como funciona a prova de matemática

Aconteceu na última terça-feira (4) a primeira fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), reunindo mais de 18,5 milhões de estudantes em todo o país. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), a prova é considerada a maior competição científica do Brasil.

A OBMEP é dividida em duas etapas e propõe aos participantes uma prova com 20 questões de múltipla escolha. Após o resultado, a olimpíada realiza uma premiação para os alunos de escolas públicas e privadas que se destacaram. Entenda como funciona a OBMEP.

Como é a feita a Obmep?

A olimpíada se divide em duas fases. Na primeira etapa os alunos respondem 20 questões de múltipla escolha, distribuídas em três níveis, de acordo com a série: nível 1 (6º e 7º anos), nível 2 (8º e 9º anos) e nível 3 (Ensino Médio). O tempo total para a prova é de 2h30 e 3h30 para alunos com necessidades especiais.

A aplicação e a correção das provas da primeira fase ficam sob responsabilidade das escolas, que seguem as instruções e os gabaritos elaborados pelo Impa. Nesta etapa, os estudantes competem dentro da própria escola com alunos do mesmo nível, buscando uma das vagas pré-definidas para a segunda fase, de acordo com o número de inscritos na escola por nível.

Quando será divulgado o gabarito da Obmep 2024?

Os resultados da primeira fase serão divulgados no dia 2 de agosto no site da OBMEP. Já a segunda fase da olimpíada está marcada para o dia 19 de outubro, em locais de aplicação definidos pelo Impa.

Obmep é mais difícil que o Enem?

Nas redes sociais, a comparação entre a OBMEP e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em termos de dificuldade começou a viralizar. Internautas debateram suas opiniões, com alguns defendendo que o exame exige maior capacidade de interpretação em matemática, enquanto a olimpíada é mais direta.

Vale ressaltar que as duas provas possuem características diferentes. A OBMEP foca em questões mais diretas e objetivas de raciocínio lógico e resolução de problemas, enquanto o Enem apresenta questões mais contextualizadas e com textos extensos, exigindo do aluno habilidades de interpretação e análise crítica.

Qual é a premiação da Obmep?

No dia 20 de dezembro, a OBMEP premiará os alunos de destaque da 19ª edição. Para os alunos de escolas públicas, serão concedidas 6.500 medalhas (500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze), além de até 45 mil certificados de menção honrosa. Já para os estudantes de instituições privadas, a premiação consta de 1.950 medalhas (150 de ouro, 450 de prata e 1.350 de bronze) e até 6 mil certificados de menção honrosa.

Os alunos premiados com medalhas de ouro, prata ou bronze nas categorias nacionais são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.), que visa estimular o desenvolvimento acadêmico dos jovens talentos. O programa oferece aos alunos de escolas públicas que integram a iniciativa uma bolsa de R$ 300.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)