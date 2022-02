OAB divulga gabarito da 1ª fase do XXXIV Exame de Ordem; veja

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, na noite de domingo (20), o gabarito da 1ª fase do XXXIV Exame de Ordem Unificado. O exame era composto de 80 questões, com perguntas de múltipla escolha sobre os temas que integram os conteúdos obrigatórios do curso de Direito. O resultado preliminar da 1ª fase será divulgado no dia 7 de março, com prazo recursal entre os dias 8 e 10. Já o resultado oficial será anunciado no dia 21 de março. A segunda fase do exame está prevista para acontecer no dia 24 de abril de 2022. Veja o gabarito conforme o tipo de prova.

XXXIV Exame de Ordem Unificado - Tipo 1 e 2 - Branco e Verde

Gabarito OAB prova branca e verde. (Reprodução / OAB)

XXXIV Exame de Ordem Unificado - Tipo 3 e 4 - Amarelo e Azul

Gabarito OAB prova amarelo e azul. (Reprodução / OAB)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)