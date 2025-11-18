Capa Jornal Amazônia
O que muda com a ponte que liga Tocantins e Pará? Veja como fica o deslocamento

Travessia de 2.010 metros substitui balsa no Rio Araguaia e reduz custos e tempo de deslocamento

Hannah Franco
fonte

Ponte entre Pará e Tocantins é inaugurada; saiba o que muda no trajeto (Ricardo Stuckert / PR)

A ponte que liga São Geraldo do Araguaia (PA) a Xambioá (TO) foi inaugurada nesta terça-feira (18). A nova estrutura sobre o Rio Araguaia promete transformar o transporte entre os dois estados e facilitar a vida de quem depende da rota diariamente. Confira abaixo o que muda com a entrega.

Com 2.010 metros de extensão, a ponte conecta diretamente o Pará ao Tocantins, criando um percurso totalmente terrestre entre os dois estados. Antes da obra, a travessia só podia ser feita por balsa, o que aumentava custos e gerava longas filas diariamente.

O que muda no deslocamento?

A ponte possui 2.010 metros de extensão e substitui a travessia que era feita exclusivamente por balsa, serviço que podia custar mais de R$ 300 por pessoa e até R$ 500 para veículos comerciais. Antes da inauguração, o trecho era um dos principais gargalos logísticos da região Norte.

Com a nova estrutura, o percurso passa a ser totalmente terrestre, eliminando filas e reduzindo o tempo de deslocamento para caminhoneiros e moradores.

A mudança representa uma economia direta para quem circula entre os dois estados. Sem tarifas de balsa e sem tempo de espera, caminhões e veículos leves passam a atravessar o Rio Araguaia de forma contínua. A estimativa é de impacto positivo em áreas como agronegócio, comércio, turismo e serviços, beneficiando mais de 500 mil pessoas.

Integração com eixos estratégicos

A ponte também fortalece a ligação com a Ferrovia Norte-Sul e a Hidrovia Tocantins-Araguaia, ampliando o escoamento da produção do Norte para outros mercados.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Pará exportou mais de R$ 19 bilhões até outubro de 2025. O Tocantins registrou R$ 2,74 bilhões, alta de 24% sobre o ano anterior.

Quanto foi investido?

O projeto recebeu R$ 232,3 milhões em investimentos, incluindo R$ 28,8 milhões provenientes do Novo PAC. A obra foi iniciada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e concluída na atual gestão. Durante a inauguração, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que obras estruturantes devem ser finalizadas independentemente de quem iniciou o projeto.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) irá implantar o sistema de iluminação pública da ponte em uma segunda etapa. A licitação está prevista para o primeiro semestre de 2026.

