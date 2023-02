O que é a doença da Vaca Louca? Mal também pode afetar os humanos; saiba mais

A doença da vaca louca é um termo que se popularizou em todo o mundo há alguns anos. Mas, afinal, o que é esse mal que afeta os bovinos. Mas quais os riscos dessa doença, será que ela pode afetar humanos? O que o caso positivo atestado no Pará pode complicar o consumo de carne vermelha no Estado?

O que é a doença da vaca louca?



A doença da vaca louca, também conhecida como Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), é uma doença neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central de bovinos. A doença pode se manifestar em humanos, causando a variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição fatal e incurável que afeta o cérebro.

A enfermidade é causada por uma proteína anormal chamada príon, que se acumula no cérebro do animal. Quando os humanos consomem carne contaminada com o príon, há o risco de desenvolver a variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, que é igualmente fatal e não tem cura.

Como é a transmissão da doença da Vaca Louca?



A transmissão da doença da vaca louca ocorre principalmente pelo consumo de carne bovina infectada. No entanto, há também a possibilidade de transmissão da doença através de outras vias, como transfusão de sangue ou uso de instrumentos cirúrgicos contaminados.

Como prevenir a doença da Vaca Louca?



Por ser uma doença extremamente perigosa e potencialmente fatal, as autoridades de saúde, em todo o mundo, têm implementado medidas rigorosas para prevenir sua propagação. A maioria dos países proibiu a importação de carne bovina de regiões onde a doença é mais prevalente, e muitos países têm programas de monitoramento e controle para garantir que a carne vendida esteja livre de príons.

Se você tem dúvidas sobre a segurança da carne que consome, é importante verificar a origem da carne e saber se ela passou por controles de qualidade rigorosos. Ao adotar essas precauções, você pode se proteger da doença da vaca louca e de seus efeitos potencialmente devastadores.

Quais os sintomas da Vaca Louca

A doença da vaca louca recebeu essa denominação devido ao comportamento atípico dos bovinos infectados. Essa enfermidade é uma doença afebril, caracterizada pela presença de sintomas como nervosismo, dificuldade de locomoção e reação exagerada a estímulos externos.