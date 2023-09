Número de mortos pelo ciclone extratropical sobe para 28 na região Sul

O ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul, na última segunda-feira (4), provocou a morte de 28 pessoas, de acordo com informações atualizadas confirmadas pela Defesa Civil à CNN nesta quarta-feira (6). Desse total, 27 óbitos foram confirmados no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina.

VEJA MAIS

“Recebi, há pouco, a confirmação de mais seis mortes, no município de Roca Sales, no Vale do Taquari. Lamentamos cada vida perdida e estamos trabalhando para fazer todos os resgates possíveis nas regiões mais atingidas. Milhares de pessoas já foram salvas por nossas equipes”, escreveu em suas redes sociais o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, na manhã desta quarta.

[[(standard.Article) Tufão Saola: vídeo mostra mulher arrastada pela força do vento em Hong Kong]]

As regiões mais afetadas devem ser vistas pelos ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), também nesta quarta.

Com 27 mortos até agora, essa é a maior tragédia natural registrada no Rio Grande do Sul, nas últimas quatro décadas.